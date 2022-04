Do clássico ao jazz, pianista Makoto Ozone se apresenta em São Paulo

Um dos mais renomados pianistas de música clássica e jazz da atualidade, o japonês Makoto Ozone fará duas apresentações em São Paulo. No sábado, 16, ele estará na Osesp, para uma apresentação na Sala São Paulo. No dia seguinte, no Domingo de Páscoa, ele se apresentará no bairro da Liberdade, no prédio do Bunkyo, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social.

Ozone ganhou notoriedade internacional com sua virtuose no piano e por seu repertório, que transita com facilidade da música clássica ao jazz. Esta será a primeira vez que ele se apresenta no Bunkyo. Na Sala São Paulo ele já esteve em 2016, com The Trio (baixista James Genus e baterista Clarence Penn).

O músico nasceu em Kobe, no Japão, e ainda criança, aos seis anos, já fazia apresentações na TV local. Em 1980 mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde se formou na Berklee College of Musica, em Boston. Constantemente na vanguarda do jazz internacional, Makoto Ozone tem participado de gravações e excursões pelas principais cidades do mundo ao lado de nomes famosos como Gary Burton, Chick Corea, Paquito D`Rivera, Arturo Sandoval, Branford Marsalis, entre outros.