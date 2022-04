Grammy 2022: brasileira Eliane Elias ganha Grammy de álbum de jazz latino

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A pianista brasileira Eliane Elias ganhou neste domingo, 3, ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz latino por Mirror Mirror, feito em parceria com Chick Corea (que morreu em fevereiro de 2021) e Chucho Valdés. Este foi o segundo Grammy da carreira da artista e sua quarta indicação. Ela já havia vencido em 2016, na mesma categoria, pelo álbum Made In Brazil. Eliane também já ganhou um Grammy Latino, de melhor álbum de jazz latino, em 2017 por Dance of Time.

O álbum concorria com os trabalhos de Carlos Henriquez (The South Bronx Story), Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra (Virtual Birdland), Dafnis Priet Sextet (Transparency) e Miguel Zenón & Luis Perdomo (El Arte del Bolero).

Radicada nos Estados Unidos, a artista de 62 anos começou a tocar piano aos sete anos. Ela se mudou para Nova York em 1981 para tocar com a banda Step Ahead, de Eddie Gomez. Anos depois, trabalhou com o trompetista americano Randy Brecker, com que foi casada e tem uma filha, a cantora Amanda Brekcer.