Pink Floyd divulga clipe de música inédita com cenas da guerra na Ucrânia

Com cenas de tanques de guerra invadindo a Ucrânia e dos refugiados deixando o país, o Pink Floyd divulgou na tarde desta quinta-feira, 7, o clipe de sua nova música, Hey Hey, Rise Up, em apoio a Ucrânia, atacada pela Rússia.

Com letra em ucraniano interpretada pelo cantor Andriy Khlyvnyuk e um espetacular solo de guitarra de David Gilmour, a canção de 3:54 minutos é impactante, mesmo com a barreira da língua. A faixa conta ainda com a participação de Nick Mason, Guy Pratt e Nitin Sawhney.

Khlyvnyuk, que é membro da banda Boombox e abandonou uma turnê para lutar contra a invasão russa. Os vocais de Khlyvnyuk foram tirados de um vídeo em que ele entoa, na Praça Sofiyskaya, em Kiev, Oh, The Red Viburnum In The Meadow, uma canção de protesto folclórica ucraniana escrita durante a I Guerra Mundial. O título da faixa do Pink Floyd foi tirado da última estrofe da música, que se traduz como ‘Hey, hey, levante-se e alegre-se’.

Toda a arrecadação com downloads e reproduções será direcionada para um fundo de ajuda humanitária. “Queremos expressar nosso apoio à Ucrânia e, dessa forma, mostrar que a maior parte do mundo pensa que é totalmente errado uma superpotência invadir um país democrático e independente”, disse David Gilmour no anúncio da canção.

A ideia da música partiu de Gilmour, cuja nora é ucraniana. Ele, então, convocou Nick Manson para a missão, e ele topou na hora. “Liguei para Nick e disse: ‘escute, quero fazer isso pela Ucrânia. Eu ficaria muito feliz se você tocasse também e concordasse em lançarmos como uma canção do Pink Floyd'”, contou ele à Variety. “É Pink Floyd se for eu e Nick, e esse é o maior veículo promocional, é a plataforma na qual tenho trabalhado por toda a minha vida, desde os 21 anos. Eu não faria isso com muitas outras coisas, mas é vitalmente importante que as pessoas entendam o que está acontecendo lá,” complementou.