Positivo e operante: o milagre do novo disco de Ozzy Osbourne

A despeito do Parkinson e também das dores que Ozzy Osbourne sente por todo o corpo, causadas por uma série de cirurgias recentes, o músico de 73 anos ainda é capaz de supreender: ele continua mais ativo do que nunca, acredite. Ou quase isso. Depois de lançar o elogiado Ordinary Man, em 2020, e ter lançado o documentário biográfico As Noves Vidas de Ozzy Osbourne, no canal por assinatura A&E, muitos poderiam pensar que o artista, finalmente, se aposentaria. Cristão (ele reza antes de entrar no palco, agradece a Deus após cada show e até parou de comer morcegos), Ozzy está operando um verdadeiro milagre para gravar seu novo disco. Mesmo com a voz vacilante, ele aparentemente está conseguindo entregar os agudos rasgados que lhe deram fama. O álbum é uma parceria com o guitarrista Andrew Watt, e também participam o baixista Duff McKagan, do Guns N’ Roses, e o baterista Chad Smith, do Red Hot Chili Pepers. A previsão é que o disco chegue aos serviços de streaming até o segundo semestre deste ano.

Em entrevista coletiva, em fevereiro de 2021, que contou a participação da reportagem de VEJA, foi possível perceber o atual estado de saúde de Ozzy. Ele surgiu do outro lado da tela visivelmente alquebrado, com vastos cabelos brancos e as mãos tremendo, sintomas do avanço do Parkinson. O ídolo do heavy metal falou com dificuldade e por poucos minutos para cerca de 300 jornalistas sobre o documentário. Na sequência, ele deixou a entrevista e sua esposa, Sharon, respondeu as perguntas. “Ozzy muda todos os dias. Tem dias em que ele é brilhante, está fantástico e se sentindo ótimo. Na próxima semana, ele pode, você sabe, ter um dia realmente ruim”, disse ela.

Recentemente, em um programa de rádio na SiriusXM, o cantor afirmou que estava trabalhando também com Jeff Back, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde. Em entrevista a VEJA, em setembro de 2021, Wylde falou sobre o estado de saúde de Ozzy, que na ocasião se preparava para uma cirurgia corretiva no pescoço (o roqueiro sofreu uma queda em casa, em 2019). “Você sabe como o Ozzy é. Ele me disse que queria apenas que esses caras consertassem seu pescoço. Eu disse para ele não se preocupar com isso, e que essa loucura iria acabar logo. Esse é o plano”, disse Wylde.

Como se não bastassem esses perrengues todos, Ozzy confirmou em seu site oficial uma turnê pela Europa em maio, com shows na Finlândia, Suécia, Alemanha, Espanha, Itália, Hungria e República Tcheca. Fica, portanto, o recado que Sharon deu aos jornalistas, lá em 2021. “Não quero que as pessoas sintam pena de Ozzy por causa de seu recente diagnóstico e também pelo problema na coluna. Ozzy não quer que lamentem por ele. Ele teve uma vida fantástica e o que o faz feliz é estar no palco. Tudo que ele precisa saber é que ele vai voltar aos palcos e continuar cantando.”