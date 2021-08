Denis Villeneuve volta a criticar lançamento de ‘Duna’ no streaming

O movimento de diretores que não estão nada contentes com o lançamento de seus filmes no cinema e no streaming simultaneamente parece que não terá fim tão cedo. Em entrevista a revista britânica Total Film, Denis Villeneuve disse estar desapontado com o fato da pandemia ter atrapalhado a estreia de Duna, seu próximo grande projeto, que nos Estados Unidos chegará as salas de exibição e na HBO Max ao mesmo tempo. O diretor também ressaltou que a pandemia é uma “inimiga do cinema” e que a indústria está sofrendo grande pressão em decorrência do momento atual.

Apesar de muitas astros de Hollywood terem abraçado o streaming, ainda existem alguns grandes nomes do cinema que não aprovam os lançamentos nas plataformas digitais. Apesar do sucesso e das várias indicações ao Oscar por O Irlandês, lançado na Netflix, Martin Scorsese escreveu em 2019 um artigo para a revista Harper’s Maganize criticando as plataformas de streaming. Ao lado dele também está Christopher Nolan, que não gostou nada do lançamento de seu filme Tenet na HBO Max.

Villeneuve mesmo já havia criticado, em 2020, a decisão da Warner Bros de lançar neste ano grandes filmes no streaming e nos cinemas. “Os serviços de streaming são uma adição positiva e poderosa aos ecossistemas do cinema e da TV. Mas eu quero que o público entenda que ele por si só não pode sustentar a indústria cinematográfica como a conhecíamos antes do Covid-19. O streaming pode produzir um ótimo conteúdo, mas não filmes do alcance e escala de Duna“, disse em carta enviada a Variety.

Diferentemente do processo que Scarlett Johansson está movendo contra a Disney, por ter se sentido lesada após Viúva Negra ter sido lançada no Disney+, grandes diretores de Hollywood parecem conservar um preciosismo exagerado com o espaço do cinema. O diretor de Duna chegou a comparar a experiência de ver seu filme na tela da televisão a dirigir uma lancha na banheira. “Para mim, é ridículo. É um filme feito como uma homenagem à experiência da tela grande.”