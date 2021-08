‘Hotel Transilvânia 4’ deverá estrear no streaming após acordo milionário

A Sony deverá lançar a animação Hotel Transilvânia: Transformonstrão direto para a plataforma de streaming Amazon Prime Video, em um acordo de mais de 100 milhões de dólares, segundo uma reportagem publicada no site da revista Variety. Um dos possíveis motivos da decisão seria aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos em decorrência da variante delta.

Com grandes cidades como Nova York exigindo comprovante de vacinação nos cinemas, a chegada do filme direto na Amazon Prime Video foi uma estratégia esperada, já que grande parte do público da animação são crianças, grupo que ainda não está sendo vacinado. De acordo com fontes consultadas pela revista americana, a Sony, no início de agosto, já buscava alternativas de lançamento para a animação, que está com estreia prevista para 1º de outubro nos Estados Unidos e 7 de outubro no Brasil. Os porta-vozes das duas empresas ainda não se pronunciaram sobre o acordo.

Grande sucesso de bilheteria, a franquia Hotel Transilvânia já arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares ao redor do mundo desde 2012. A lucratividade das histórias sobre as desventuras de uma família de vampiros e monstros pode ser bem proveitosa para a Amazon. Sem um serviço de streaming para chamar de seu, a Sony tem comido pelas beiradas. Em 2020, a empresa lançou os filmes An American Pickle, com a HBO Max, Greyhound, com a Apple TV Plus e Alguém Avisa?, com o Hulu. Este ano, algumas produções aterrissaram na Netflix, caso de Paternidade, Vivo e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas.