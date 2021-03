Covid-19: Paulo Gustavo segue intubado, mas apresenta melhora

O ator Paulo Gustavo segue intubado, em tratamento contra a Covid-19, mas apresentou sinais de melhora nas últimas 24 horas, de acordo com boletim médico divulgado por sua assessoria neste domingo, 28. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro desde o último dia 13.

“Nas últimas 24 horas o paciente apresentou alguns sinais de melhora tanto do ponto de vista clínico, quanto laboratorial, respondendo de forma satisfatória aos reajustes terapêuticos instituídos. A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação”, diz o boletim.

A internação do ator de 42 anos gerou comoção entre colegas e fãs. A equipe de Paulo Gustavo agradeceu pelas manifestações de afeto. “A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação.”

O marido do ator, o médico Thales Bretas, postou um vídeo de Paulo Gustavo comemorando seu último aniversário. “Em breve estaremos assim, soprando velinhas e comemorando o renascimento do nosso amado Paulo Gustavo”.