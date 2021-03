Vacinação: Brasil é o 15° no ranking em números proporcionais

O Brasil está em 15° lugar no ranking de vacinação mundial contra a Covid-19 em números proporcionais, ou seja, em relação ao total da população, que é de aproximadamente 212 milhões de habitantes. 17,52 milhões de doses haviam sido aplicadas até sábado, dia 27, o que corresponde a 6,3% da população. Em números absolutos (volume comparado a outros países), o país encontra-se na 5ª posição. Além disso, quase 2% da população foi plenamente imunizada com duas doses da vacina. Portanto, cerca de 4 milhões de brasileiros já estariam plenamente protegidos da doença, ainda que nenhum imunizante garanta 100% de eficácia contra o coronavírus.

Os dados são da Our World in Data, organização sem fins lucrativos, que compila informações fornecidas pelos próprios países participantes do levantamento.