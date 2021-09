Com Zeca Pagodinho, Fagner e outros, música celebra 90 anos do Cristo

No dia 12 de outubro, o Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos do Brasil, completará 90 anos. Para celebrar a data, a Sony Music em parceria com a União Brasileira de Compositores e o Santuário Cristo Redentor (que administra o local), lançaram a música Alma Carioca, Cristo Redentor. A letra, composta por Moacyr Luz, ganhou videoclipe e é interpretada por catorze cantores: Zeca Pagodinho, Maria Rita, Diogo Nogueira, Mart’nália, Fagner, Paula Toller, Xande de Pilares, Fernanda Abreu, Padre Omar, Sandra de Sá, Jorge Aragão, Toni Garrido, Moacyr Luz e Bruno Gouveia.

Os primeiros versos da faixa exaltam o Rio de Janeiro e o Cristo Redentor, mencionando a pedra sabão e o mármore utilizados na construção do monumento. “Uma cidade de beleza rara. Braços abertos sobre a Guanabara. Pedra sabão, o coração carrara. Que bate forte numa noite clara”, diz a letra. Construído a 710 metros de altura, no topo do morro do Corcovado, o monumento com 38 metros de altura pode ser visto de praticamente todos os pontos da cidade. O Cristo, aliás, já foi tema de diversas músicas, como o clássico Samba do Avião, de Tom Jobim.

Com tantos artistas, a mixagem funcionou como uma espécie de tabelinha vocal, com cada um interpretando um trecho diferente. “Em um momento em que o coração volta a bater de esperança, quando todos atravessamos tempos tão difíceis, é a música abençoando as relações e o amor entre pessoas’, disse Moacyr Luz em comunicado. Uma bela homenagem ao mais famoso cartão postal do país.