Rita Lee pede por mudanças em música inédita, a primeira em nove anos

Em sua primeira música inédita em nove anos, lançada nesta segunda-feira, 27, a cantora Rita Lee, de 73 anos, faz uma brincadeira com a palavra Change, que em inglês e francês tem o mesmo significado, e pede nas duas línguas por mudanças. A faixa Change, composta por ela em parceria com o marido, o guitarrista e tecladista Roberto de Carvalho, de 68 anos, tem mixagem do DJ Gui Boratto, que a deixou para lá de pop e dançante, perfeita para as pistas. Ouça abaixo.

A parceria de Gui Boratto com Rita e Roberto surgiu por meio do filho do casal, João Lee, que o convidou para participar do projeto musical Rita Lee & Roberto – Classic Remix. Dividido em três volumes, o projeto foi lançado neste ano entre abril e junho e revisita as músicas da cantora com versões remixadas. Em Change, a divertida faixa tem uma levada anos 1970, batidas eletrônicas, um gostoso riff de guitarra e alguns efeitos na voz da cantora. O resultado remete aos melhores trabalhos já feitos pela artista.

A faixa é o primeiro lançamento de Rita Lee desde o álbum Reza (2012) e sai num momento complicado para a cantora. Fumante inveterada, ela foi diagnosticada em maio com câncer em um dos pulmões. Nos últimos dias, porém, o tratamento com quimioterapia e radioterapia surtiu efeito e ela revelou estar se sentimento melhor, com o câncer sob controle.

Embora goste de se isolar em casa, Rita não parou de trabalhar. Além da nova música, na última sexta-feira, 24, o MIS (Museu da Imagem e do Som) inaugurou a Samsung Rock Exhibition – Rita Lee, uma exposição para celebrar seus 50 anos. Com curadoria de seu filho, João Lee, direção artística de Guilherme Samora e cenografia de Chico Spinosa, a exposição conta com centenas de itens originais de Rita Lee, como figurinos, cartas, letras de músicas e fotografias. Nos próximos meses, Rita pretende lançar um livro infantil onde ela abordará a morte de um jeito lúdico.