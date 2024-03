Com família real em crise, Meghan e Harry surfam em fase luxuosa

Em sua nova empreitada, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, lançou na tarde de quinta-feira, 14, a grife de luxo e lifestyle American Riviera Orchard. O perfil da marca no Instagram exibe o logo minimalista do projeto e veio acompanhado de um vídeo de Meghan em uma mansão rústica, cozinhando e, depois, com look de festa. Olhares mais atentos notaram que o anúncio ocorreu apenas 45 minutos antes do príncipe William, em Londres, chegar ao evento que celebrava os feitos de sua mãe, a princesa Diana.

Ainda durante a mesma noite, enquanto William discursava em Londres, Harry e Meghan, da Califórnia, compartilharam um vídeo anunciando vinte jovens ganhadores do prêmio de 100.000 dólares oferecido pela instituição do casal e voltado para projetos de direitos civis. Quando o bombardeio de boas notícias parecia ter acabado, foi divulgada a notícia de que Meghan terá um programa de culinária na Netflix, o qual deve começar a ser rodado em breve.

O período para tantos anúncios é simbólico para o casal: há quatro anos, no dia 31 de março de 2020, os dois foram oficialmente desligados da família real – quebra que causou divergências entre Harry e William. Apesar de simbólico, o momento é também conturbado. Enquanto isso, na Inglaterra, o rei Charles enfrenta um câncer e a princesa Kate Middleton se vê envolta em infinitas teorias conspiratórias sobre seu paradeiro, após meses distante do público e da divulgação infeliz de uma foto manipulada digitalmente.