O evento de Príncipe William em meio a polêmicas com Kate Middleton

O Príncipe de Gales e a Rainha Camilla participaram juntos do serviço religioso do Dia da Commonwealth, nesta segunda-feira, 11. O evento é uma das principais datas do calendário real e este ano marca o 75º aniversário do grupo de 56 países que evoluíram a partir do Império Britânico. Rei Charles III não compareceu ao compromisso, já que adiou todas as tarefas públicas depois que seu diagnóstico de câncer foi anunciado em 5 de fevereiro, mas enviou um vídeo gravado. No discurso destacou como a “diversidade” era a “força” central da Commonwealth e a união dos países membros era uma “preciosa fonte de força, inspiração e orgulho” para ele. “Nas últimas semanas, fiquei profundamente comovido com seus votos maravilhosamente gentis e atenciosos para minha saúde e, em troca, só posso continuar a servi-lo, com o melhor de minha capacidade, em toda a Comunidade”, disse o rei em sua mensagem de vídeo.

William fez sua primeira aparição pública desde que Kate Middleton admitiu ter “editado” a foto do Dia das Mães. Assim como Charles, ela não compareceu à cerimônia da Commonwealth, enquanto se recupera de uma cirurgia abdominal. Ele chegou sozinho à Abadia de Westminster diante da Rainha, e foi recebido pelo Reitor de Westminster David Hoyle. Camilla e William estavam acompanhados pelo duque e pela duquesa de Edimburgo, pela princesa real, pelo duque e pela duquesa de Gloucester e pelo duque de Kent.