A relação às turras de príncipe William com irmão Harry, segundo biógrafa

A falta de interação entre os irmãos, príncipe Harry e príncipe William, gerou especulações sobre o relacionamento tenso entre eles. Já que o duque de Sussex visitou o Reino Unido para ver o pai, rei Charles III, em meio à notícia de seu diagnóstico de câncer. Uma fonte do Palácio de Buckingham afirmou que o caçula Harry não escondeu o seu desejo de reconciliação com o irmão, e chegou a tentar falar com o príncipe William, mas “não havia planos ” de encontro na ocasião. Harry passou apenas 24 horas em seu país de origem para ver brevemente seu pai, sem visitar a família de seu irmão.

“Seria normal ir ver sua cunhada que passou por uma operação séria e também ver sua sobrinha e sobrinhos, a família. O tormento familiar é uma ferida aberta. Há uma brecha profunda aí”, contou a fonte Catherine Mayer, autora da biografia Charles: The Heart of a King à Revista People. De acordo com a biógrafa, a confiança é uma preocupação após o lançamento de Spare, que conta os bastidores da família. Durante a visita de Harry ao pai, que durou cerca de 30 minutos, a Rainha Camilla fez um esforço deliberado para estar na sala. “É claro que ele gostaria que Harry fosse o filho pródigo e voltasse e ficaria muito mais feliz se William e Harry fossem amigos novamente. Mas ele percebe que isso não deve acontecer tão cedo”.

“Tudo isso tem a ver com o desejo de William de proteger a instituição da monarquia, na qual ele sente que não se pode confiar em Harry. Não acho que William jamais concordará com a readmissão de Harry na família, a menos que ele se desculpe claramente e siga em frente”, disse outro biógrafo da realeza, Robert Lacey.

Além disso, o jornalista britânico Robert Jobson aponta para “ciúme” e “inveja” do Príncipe William sobre o sucesso dos Jogos Invictus liderados pelo Príncipe Harry no Canadá. “Não sai barato, custa muito dinheiro e ele conseguiu continuar a angariar esse dinheiro ao longo deste período, o que é impressionante. Mas acho que houve um certo ciúme sobre o quão bem tudo correu. Acho que William ficou surpreso com o quanto isso foi um sucesso e quanto dinheiro estava sendo investido nisso e quantos governos estavam se envolvendo”, disse.