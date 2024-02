A condição que faria príncipe Harry voltar a trabalhar para realeza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe Harry poderia estar disposto a voltar para sua vida na monarquia britânica. Em entrevista ao programa de TV Good Morning America na sexta-feira, 16, o filho caçula do rei afirmou: “Olha, eu amo minha família. O fato de ter conseguido pegar um avião e ir vê-lo para passar algum tempo com ele, sou grato por isso”, acrescentou sobre a visita ao pai, o rei Charles, que foi diagnosticado com câncer. Após essa entrevista, uma fonte próxima à realeza disse ao site norte-americano Page Six que Harry até poderia cogitar um retorno total à família real britânica com o esforço das duas partes. “Tenho dificuldade em acreditar que Harry diria ‘não’ se o pai dele pedisse sua ajuda, acho que ele tentaria. Não acho que seja algo que Harry pediria [para fazer] sozinho”.

No dia 5, o Palácio de Buckingham informou que o monarca de 75 anos descobriu um tumor cancerígeno. Após a revelação da doença, Harry pegou um voo quase que imediatamente para visitar o pai no Reino Unido. Ele mora com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos deles nos EUA desde que renunciaram às suas funções na realeza britânica em 2020.