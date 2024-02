Primeiro compromisso oficial de Camilla desde notícia de câncer do rei

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha Camilla participou do primeiro compromisso oficial desde que foi divulgada a notícia de que rei Charles foi diagnosticado com câncer. Nesta quinta-feira, 8, ela saiu na Catedral de Salisbury, em Salisbury, Inglaterra, para participar de uma noite musical para instituições de caridade locais. A viagem solo foi significativa, pois marcou o primeiro dever real desde que o palácio anunciou que seu marido foi diagnosticado com câncer. Ela deu uma rápida atualização sobre o rei no evento. “Ele está extremamente bem dadas as circunstâncias. Ele está muito emocionado com todas as cartas e mensagens que o público tem enviado de todos os lugares. Isso é muito animador”, disse Camilla segundo a People.

Enquanto o rei Charles se afasta dos compromissos públicos e Kate Middleton se recupera após uma cirurgia abdominal, cabe ao príncipe William e à rainha Camilla serem o rosto da monarquia. O príncipe também voltou ao trabalho na quarta-feira, 4, pela primeira vez desde a cirurgia de sua esposa. Ele conduziu uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor e participou de um jantar de gala de caridade.