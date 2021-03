“Chorei por duas semanas”, diz Britney Spears após ver doc sobre sua vida

Após um longo e ensurdecedor silêncio, a cantora Britney Spears enfim se manifestou sobre o recém-lançado documentário que expõe os dramas chocantes de sua vida e carreira. Ao ver um trecho de Framing Britney Spears, ela desmoronou: “Chorei por duas semanas.” A reação é compreensível. Produzido pelo jornal The New York Times e disponível na Globoplay, o filme mostra a espiral de problemas que ela viveu enquanto reinava como estrela pop, a implacável perseguição que sofreu dos paparazzi e a disputa judicial, até agora sem sucesso, para tentar se livrar da tutela legal a que foi submetida pelo pai, Jamie Spears, que passou a administrar suas finanças e vida pessoal.

A declaração foi feita por meio de um comunicado na noite desta terça-feira, 30, via Instagram. Junto ao texto, Briney postou uma foto dançando na sala de casa ao som da música Crazy, do Aerosmith. “Minha vida sempre foi muito especulada”, ela escreve. “Fui exposta a minha vida inteira (…) sempre fui muito julgada, insultada e constrangida pela mídia. E ainda sou até hoje. Não assisti ao documentário, mas pelo que vi dele, fiquei constrangida com os holofotes que me apontaram. Chorei por duas semanas e ainda choro às vezes. Não estou aqui para ser perfeita, estou aqui para transmitir gentilezas”.

O filme endossou o movimento de fãs e apoiadores famosos, como Sarah Jessica Parker, chamado #FreeBritney (Libertem Britney, em tradução livre). Na última audiência para decidir sobre a tutela a que Britney está submetida, a cantora pediu que o pai fosse removido do controle de suas finanças, mas o juiz decidiu que os cuidados financeiros seriam entregues ao advogado Jodi Montgomery, mantendo o pai como co-tutor. Enquanto isso, a cantora decidiu que não voltará a trabalhar ou fazer turnês até recobrar o controle sobre sua vida.