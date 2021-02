A batalha legal de Britney Spears pela própria autonomia

De grande estrela da música pop a piada favorita de insensíveis, Britney Spears, 39 anos, voltou aos holofotes essa semana com o lançamento do documentário Framing Britney Spears, produzido pelo jornal The New York Times, e exibido nos Estados Unidos pela plataforma de streaming Hulu e pelo canal FX. O filme observa a ascensão meteórica da cantora nos anos 90 até o colapso de sua saúde mental, que culminou, em 2008, em uma ação legal que deu a terceiros, especialmente seu pai, Jamie Spears, tutela legal para controlar a carreira de Britney, suas finanças e vida pessoal.

O documentário destrincha o em torno da cantora, de como ela era cercada por pessoas que tentavam tirar o máximo proveito de sua bem-sucedida carreira, iniciada aos 11 anos de idade, e os excessos da indústria das celebridades, que alimentava fofocas e críticas, além de um batalhão de paparazzi no encalço da moça, então com 20 e poucos anos.

A estreia do filme endossou o movimento de fãs e apoiadores famosos, como Sarah Jessica Parker, chamado #FreeBritney (Libertem Britney, em tradução livre). O apoio popular pode afetar uma audiência na corte de Los Angeles, marcada para esta quinta-feira, 11, que discutirá o papel de Jamie Spears e da empresa Bessemer Trust no controle administrativo dos bens de Britney.

No ano passado, a cantora fez uma tentativa legal para que o pai, com quem não fala há anos, fosse destituído do posto de tutor de seus bens, passando esse controle a administradora pessoal Jodi Montgomery. O advogado da cantora ainda deixou em aberto a possibilidade para que, futuramente, Britney pudesse romper o contrato com Jodi. A ação foi negada em favor do pai da cantora, porém, o juiz adicionou uma empresa especializada, Bessemer Trust, como co-administradora dos bens. Em dezembro, após um problema de saúde de Jamie Spears, o juiz estendeu a Jodi Montgomery o posto temporário de tutora de Britney até setembro deste ano. Enquanto isso, a cantora decidiu que não voltará a trabalhar ou fazer turnês enquanto não tiver o controle sobre sua autonomia de volta.

No Twitter, Britney, que não deu depoimento para o documentário, pois, afinal, não tem o poder de decidir com quem fala ou é entrevistada, fez uma alusão ao filme dizendo que “adoraria estar de volta ao palco” e que “não importa qual a opinião sobre a vida particular de uma pessoa, nada se compara ao que ela vive por trás das das câmeras”.