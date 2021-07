Chapéu usado por Napoleão em batalha contra Rússia será leiloado em Paris

Um dos famosos chapéus de feltro usados por Napoleão Bonaparte (1769-1821) em suas batalhas à frente do exército francês será leiloado em setembro para marcar o bicentenário da morte do militar. Conforme divulgado nessa quinta-feira, 15, a Sotheby’s, organizadora da venda, estima que o chapéu – possivelmente usado durante a vitória triunfante do exército napoleônico contra a Rússia na batalha de Friedland, em 1807 – deve ser arrematado por algo entre 400 000 e 600 000 euros (de 2,4 a 3,6 milhões de reais em cotação atual).

Ao longo da história, 19 chapéus bicornes foram identificados como sendo de Napoleão, a maioria deles hoje pertencente a acervos de museus. Esse, em específico, foi comprado em 1814 pelo político e aristocrata escocês Sir Michael Shaw-Stewart, que levou o objeto histórico para a propriedade de sua família em Ardgowan, na Escócia, onde foi passado de geração em geração.

Além da vitória sobre a Rússia, acredita-se que o chapéu foi usado por ele ao assinar o tratado de paz de Tilsit, que firmou a vitória francesa na Quarta Guerra de Coalizão e dividiu a Europa continental em zonas de influência francesa e russa. É considerado o auge das conquistas napoleônicas.

O leilão acontecerá entre os dias 15 e 22 de setembro e, além do chapéu, será colocada à venda uma centena de objetos relacionados a Napoleão, como obras de arte, esculturas, pratas, móveis, porcelanas, joias, fotografias, memorabilia e uma máscara mortuária baseada na original – esta última, também estimada entre 400 000 e 600 000 euros.