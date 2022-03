Cancelada após piada sexista, diretora pede desculpas às irmãs Williams

Jane Campion, diretora de Ataque dos Cães, pediu desculpas às irmãs e tenistas Serena e Venus Williams por uma piada controversa feita durante a cerimônia do Critics Choice Awards — ao aceitar o prêmio de melhor direção, Jane disse que, ao contrário das tenistas, ela tem que superar homens e não mulheres no jogo. Em um comunicado, a cineasta neo-zelandesa, favorita ao Oscar 2022, disse: “Sem pensar, eu fiz uma comparação com o que eu faço no meio cinematográfico e o mundo no qual Serena e Venus Williams conquistaram. Em nenhum momento quis diminuir o valor dessas duas mulheres negras que são lendas e atletas de elite.”

No domingo, 13, ao receber o prêmio de melhor direção pelo filme Ataque dos Cães, Jane interagiu com o elenco de King Richard, longa no qual Will Smith interpreta Richard Williams, o insistente pai e treinador das duas tenistas. “Que honra estar neste ambiente com vocês”, disse a diretora. “Eu comecei a jogar tênis – eu realmente comecei – e Will [Smith], se você quiser me dar aulas, eu realmente adoraria. Na verdade, tive de parar de jogar porque tenho cotovelo de tenista”, brincou a diretora. Depois de cumprimentar os diretores que concorriam com ela na categoria, todos homens, Jane voltou a falar com as tenistas: “Venus e Serena, vocês são maravilhosas. No entanto, vocês não jogam contra os caras, como eu tenho de fazer”. O comentário não pegou bem, e Jane foi chamada de arrogante nas redes sociais.

O pedido de desculpas da diretora corrigiu essa informação. “O fato é que as irmãs Williams tiveram sim que encarar homens, dentro e fora das quadras, e ambas abriram portas para mulheres ao redor do mundo”, diz Jane. “A última coisa que eu faria seria minimizar essas mulheres incríveis. Eu amo Serena e Venus. Suas conquistas são gigantescas e inspiradoras. Serena e Venus, eu peço desculpas e celebro suas conquistas.”