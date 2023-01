‘Avatar 2’ faz história e ultrapassa US$ 2 bilhões em bilheteria

O diretor canadense James Cameron alcançou uma marca impressionante com o recém-estreado Avatar: O Caminho da Água. A produção, que chegou aos cinemas em 15 de dezembro, tornou-se o sexto filme da história a ultrapassar 2 bilhões de dólares em vendas de bilheteria.

As outras recordistas são Avatar, Vingadores: Ultimato, Titanic, Star Wars: O Despertar da Força e Vingadores: Guerra Infinita. Avatar e Titanic também são obras de Cameron, que agora é responsável por metade dos longas de maior bilheteria de todos os tempos.

O primeiro Avatar, lançado em 2009, é a produção mais vendida e arrecadou 2,9 bilhões nos guichês. Até agora, O Caminho da Água gerou 598 milhões de dólares nas bilheterias americanas e 1,4 bilhão de dólares internacionalmente. O marco é impressionante principalmente pelo momento pós-pandêmico, em que houve uma queda vertiginosa na ida aos cinemas em todo o mundo.

Antes da estreia do filme, Cameron declarou que se tratava do “pior negócio da história do cinema”, pois precisaria entrar no pódio de bilheteria apenas para pagar os custos do longa sem ter prejuízo. A previsão é que ele se torne o terceiro mais vendido nos próximos dias.