Zoe Saldaña alcança feito histórico em Hollywood com ‘Avatar 2’

Quando estava perto de lançar Avatar: O Caminho da Água, o diretor James Cameron fez um comentário sincerão: o filme poderia ser um péssimo negócio para a Disney, estúdio responsável pela produção. A razão era simples: para fechar as contas no azul, o segundo longa da franquia deveria passar dos 2 bilhões de dólares em bilheteria – um feito dificílimo em tempos normais, imagine sob a sombra de uma pandemia.

Pois bem, um mês após sua estreia, Avatar 2 acaba de chegar aos estonteantes 2 bilhões – o que garante a sobrevida da franquia, que prevê ainda o lançamento de mais três filmes. Assim, a superprodução ambientada em outro planeta se tornou a sexta a bater o valor – e ainda garantiu ao seu criador e à atriz protagonista, a americana Zoe Saldaña, um lugar histórico em Hollywood.

Cameron agora é responsável por metade do ranking de filmes com bilheteria acima dos 2 bilhões de dólares. É dele o topo da lista, com Avatar, de 2009, que fez 2,923 bilhões de dólares, e também o terceiro lugar, com Titanic, de 1997, com 2,194 bilhões. Porém, Zoe sai na frente do diretor. A atriz de 44 anos está em quatro dos seis filmes – além dos dois longas da franquia Avatar, na qual ela interpreta a alienígena Neytiri, Zoe também faz parte do elenco da saga dos Vingadores, como Gamora, curiosamente outra alien de seu currículo. O feito faz dela o nome mais rentável de Hollywood da atualidade.

Veja abaixo a lista de filmes que alcançaram os 2 bi:

Avatar (2009) – 2,923 bilhões de dólares

Vingadores: Ultimato (2019) – 2,799 bilhões

Titanic (1997) – 2,194 bilhões

Star Wars: Episódio VII: O Despertar da Força (2015) – 2,071 bilhões

Vingadores: Guerra Infinita (2018) – 2,052 bilhões

Avatar: O Caminho da Água (2022)