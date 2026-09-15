Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Cultura

As 3 séries vencedoras do Emmy que realmente valem seu tempo

Séries estão disponíveis na Netflix, no Apple TV e na HBO Max

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h20
Keri Russell e Rufus Sewell em 'A Diplomata'
Keri Russell e Rufus Sewell em 'A Diplomata' (//Divulgação)
Continua após publicidade
As 3 séries vencedoras do Emmy que realmente valem seu tempo Priorizar nos meus resultados Google

A cerimônia da 78ª edição do Emmy Awards revelou na noite de segunda-feira, 14, os vencedores das melhores séries de TV em 2026. Na vastidão de produções lançadas no último ano, três se destacam e realmente valem uma maratona.

Confira:

O Segredo de Widow’s Bay 
Onde assistir: Apple TV

Protagonizada por Matthew Rhys, que venceu como Melhor Ator em Série de Comédia, a trama acompanha Tom, o prefeito de uma pitoresca ilha no meio do nada que ele deseja transformar em um destino turístico badalado como Martha’s Vineyard. O problema é que o local esconde maldições e coloca em risco não só a população, como também os turistas desavisados que ali chegam. Apesar da premissa sobrenatural, a série ostenta diversos momentos cômicos e reforça o filão do “terrir” — terror com rir, com atuações inspiradas de Rhys, Kate O’Flynn e Stephen Root, também vencedores de suas respectivas categorias de melhor coadjuvante em série de comédia.

Continua após a publicidade

A Diplomata
Onde assistir: Netflix

Kate Wyler é uma diplomata admirada, com uma longa carreira ligada às causas humanitárias. Quando um porta-aviões britânico explode na costa do Irã, ela é enviada ao Reino Unido para assumir o posto de embaixadora americana no país e, claro, evitar uma guerra. Inteligente e assertiva, a personagem vivida por Keri Russell dá novo fôlego à atriz após o sucesso de The Americans, na qual interpretou uma espiã russa nos Estados Unidos — enquanto a série se revela um raro acerto da Netflix em tramas políticas recentes. Keri foi indicada como Melhor Atriz de Série Dramática, mas não levou. Já a atriz Alisson Janney conquistou a estatueta como Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por sua participação na terceira temporada.

Siga
Continua após a publicidade

The Pitt
Onde assistir: HBO Max

No mundaréu de séries médicas que existem, The Pitt se destacou com uma premissa curiosa: mostrar o caos da rotina de um pronto-socorro como se fosse em tempo real. Cada um dos 15 episódios da primeira temporada se passa como uma hora dentro do plantão médico, expondo as dificuldades do sistema de saúde sucateado dos Estados Unidos, os desafios que os profissionais de saúde enfrentam, e casos difíceis, de abuso sexual a tiroteios em massa — sem esconder como o trabalho afeta a saúde mental de médicos e enfermeiros, como no caso do protagonista Robbie (Noah Wyle, premiado como Melhor Ator de Série Dramática duas vezes pelo papel). Com duas temporadas completas, o resultado é um retrato cru e instigante sobre os socorristas, e a produção venceu como Melhor Série Dramática duas vezes seguidas — e uma terceira já está em produção para ser lançada em janeiro de 2027.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Apple TV
HBO MAX
Netflix
Tela Plana
The Pitt
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).