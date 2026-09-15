As 3 séries vencedoras do Emmy que realmente valem seu tempo

A cerimônia da 78ª edição do Emmy Awards revelou na noite de segunda-feira, 14, os vencedores das melhores séries de TV em 2026. Na vastidão de produções lançadas no último ano, três se destacam e realmente valem uma maratona.

Confira:

O Segredo de Widow’s Bay

Onde assistir: Apple TV

Protagonizada por Matthew Rhys, que venceu como Melhor Ator em Série de Comédia, a trama acompanha Tom, o prefeito de uma pitoresca ilha no meio do nada que ele deseja transformar em um destino turístico badalado como Martha’s Vineyard. O problema é que o local esconde maldições e coloca em risco não só a população, como também os turistas desavisados que ali chegam. Apesar da premissa sobrenatural, a série ostenta diversos momentos cômicos e reforça o filão do “terrir” — terror com rir, com atuações inspiradas de Rhys, Kate O’Flynn e Stephen Root, também vencedores de suas respectivas categorias de melhor coadjuvante em série de comédia.

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A Diplomata

Onde assistir: Netflix

Kate Wyler é uma diplomata admirada, com uma longa carreira ligada às causas humanitárias. Quando um porta-aviões britânico explode na costa do Irã, ela é enviada ao Reino Unido para assumir o posto de embaixadora americana no país e, claro, evitar uma guerra. Inteligente e assertiva, a personagem vivida por Keri Russell dá novo fôlego à atriz após o sucesso de The Americans, na qual interpretou uma espiã russa nos Estados Unidos — enquanto a série se revela um raro acerto da Netflix em tramas políticas recentes. Keri foi indicada como Melhor Atriz de Série Dramática, mas não levou. Já a atriz Alisson Janney conquistou a estatueta como Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por sua participação na terceira temporada.

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The Pitt

Onde assistir: HBO Max

No mundaréu de séries médicas que existem, The Pitt se destacou com uma premissa curiosa: mostrar o caos da rotina de um pronto-socorro como se fosse em tempo real. Cada um dos 15 episódios da primeira temporada se passa como uma hora dentro do plantão médico, expondo as dificuldades do sistema de saúde sucateado dos Estados Unidos, os desafios que os profissionais de saúde enfrentam, e casos difíceis, de abuso sexual a tiroteios em massa — sem esconder como o trabalho afeta a saúde mental de médicos e enfermeiros, como no caso do protagonista Robbie (Noah Wyle, premiado como Melhor Ator de Série Dramática duas vezes pelo papel). Com duas temporadas completas, o resultado é um retrato cru e instigante sobre os socorristas, e a produção venceu como Melhor Série Dramática duas vezes seguidas — e uma terceira já está em produção para ser lançada em janeiro de 2027.

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