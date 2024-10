‘A Diplomata’: 3 pontos importantes para relembrar antes da nova temporada

A segunda temporada de A Diplomata chega à Netflix nesta quinta-feira, 31, um ano e meio depois da primeira fase da trama ser encerrada com várias questões em aberto. Protagonizada por Keri Russell, que vive a embaixadora Kate Wyler, o drama político da Netflix acompanha um casal de diplomatas na Inglaterra, depois que um navio britânico foi explodido na costa do Irã — mas a história envereda por diversas tramas políticas e dramas pessoais. Confira a seguir, três pontos importantes para relembrar antes de assistir aos novos episódios:

O atentado controverso ao navio britânico

A série começa com Kate Wyler sendo enviada ao Reino Unido para assumir o posto de embaixadora americana no país. Ela é escolhida para a missão depois que um navio britânico é bombardeado na costa do irã, mantando 41 pessoas. Quando chegam ao país, todos estão convencidos de que o Irã é o mandante do atentado, mas uma série de eventos revela que esta não é a realidade.

Em Londres, Hal Wyler (Rufus Sewell), marido de Katy, é sequestrado por agentes estrangeiros, mas logo descobre que a emboscada foi organizada por um conhecido do governo iraniano, que dá a ele garantias que o país não foi responsável pelo bombardeio — enquanto isso, o primeiro-ministro britânico faz um discurso improvisado no qual declara que se vingará pelo ataque, reforçando as tensões diplomáticas.

Pouco depois, A CIA bola um plano para que Kate participe secretamente de uma reunião entre o embaixador iraniano e o secretário de relações exteriores britânico, Austin Dennison (David Gyasi). No encontro, o embaixador diz à dupla que quem explodiu o navio britânico foi um mercenário russo chamado Lenkov — mas o homem infarta pouco depois de revelar o segredo de Estado, e morre na frente dos dois.

Os dramas pessoais de Katy e Hal

Enviada ao Reino Unido para evitar um conflito entre o país europeu e o Irã, Katy descobre, já empossada, que a escolha do seu nome não foi aleatória: em meio a tensões políticas, a vice-presidente dos Estados Unidos decidiu renunciar em breve, e Kate é um dos nomes mais cotados para assumir o posto. Ela, no entanto, não está pronta para isso, e é enviada ao Reino Unido para ser lapidada.

O possível ingresso na política, no entanto, coloca a diplomata em uma saia justa na vida pessoal: ela e o marido, Hal, estavam em crise e já decididos pelo divórcio quando foram enviados ao país europeu. Com o cargo político no horizonte, no entanto, os dois precisam manter as aparências e conviver em harmonia, já que uma vice-presidente recém divorciada não pegaria bem para a imagem do país.

O final bombástico da primeira temporada

O episódio final da primeira temporada se encerra com uma revelação bombástica e mais um atentado. Envolvida na negociação da prisão de Lenkov, responsável pela explosão do navio britânico, Kate descobre através da primeira-ministra francesa que os ingleses pretendem assassinar o homem, e não prendê-lo. A embaixadora confronta o secretário de relações exteriores britânico, Dennison, sobre o plano, mas ele garante que não tem conhecimento sobre isso, e que o assassinato nunca foi autorizado oficialmente.

Encaixando as peças no calor do momento, os dois percebem que a única pessoa a se beneficiar com a morte de Lenkov seria quem o contratou para explodir o barco, e concluem que o primeiro-ministro britânico pode ter ordenado o ataque com o objetivo de começar uma guerra e aumentar seus índices de aprovação e popularidade. O assassinato do russo, neste caso, seria uma forma de encobrir seus rastros.

Enquanto isso, em Londres, Hal é abordado por um membro do parlamento britânico para uma reunião. Ele quer falar com a diplomata, mas Kate está em Paris. Atrás da informação, Hal, uma assistente chamada Ronnie (Jess Chanliau) e Stuart (Ato Essandoh) seguem o informante até o seu carro — e o veículo explode logo em seguindo, deixando no ar se algum deles sobreviveu ou não ao atentado.

