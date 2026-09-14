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Cultura

A conquista inédita de Matthew Rhys no Emmy com duas vitórias na mesma noite

Ator galês venceu nas categorias de série limitada e comédia e se tornou o primeiro intérprete a triunfar nas três principais categorias de atuação

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 22h49 | Atualizado em 15 set 2026, 10h24
OS FANTASMAS SE DIVERTEM - Matthew Rhys (à esq.) e Stephen Root (à dir.): casos sobrenaturais em ilha bucólica
OS FANTASMAS SE DIVERTEM - Matthew Rhys (à esq.) e Stephen Root (à dir.): casos sobrenaturais em ilha bucólica (Apple TV./Divulgação)
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A conquista inédita de Matthew Rhys no Emmy com duas vitórias na mesma noite Priorizar nos meus resultados Google

Matthew Rhys entrou para a história do Emmy ao conquistar dois prêmios de melhor ator na mesma cerimônia. Na noite desta  segunda-feira, 14, o galês venceu primeiro na categoria de ator em série limitada por O Monstro em Mim, da Netflix, e, mais tarde, levou a estatueta de melhor ator de comédia por O Segredo de Widow’s Bay, do Apple TV. O resultado estabeleceu uma marca inédita em 78 anos de premiação.

O feito ganha ainda mais peso porque Rhys já havia vencido o Emmy de melhor ator em série dramática em 2018, por The Americans. Com os dois novos troféus, ele passou a ser o primeiro ator a reunir vitórias nas três principais categorias masculinas de atuação: drama, comédia e série limitada. Antes dele, Robert Young e Carroll O’Connor haviam vencido em drama e comédia, enquanto Andre Braugher triunfou em drama e série limitada.

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Na disputa de série limitada, Rhys protagonizou uma das maiores surpresas da noite ao superar Oscar Isaac, apontado como favorito por Treta. Também estavam na corrida Riz Ahmed, por Bait; Jason Bateman, por Black Rabbit; e Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein. Em comédia, o ator venceu Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man), Steve Carell (Rooster), Jason Segel (Falando a Real) e Martin Short (Only Murders in the Building).

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A conquista dupla também amplia uma lista histórica de desempenhos múltiplos no Emmy. James Earl Jones havia recebido duas estatuetas de atuação na mesma cerimônia em 1991, mas uma delas era de coadjuvante. Em 2002, Stockard Channing também ganhou dois troféus na mesma noite, ambos de atriz coadjuvante. Rhys é o primeiro a conseguir duas vitórias simultâneas nas categorias principais de atuação.

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Com o resultado, Rhys passa a integrar um grupo ainda mais restrito da história do Emmy. Antes dele, apenas Barbara Stanwyck havia completado a coleção das três categorias principais de atuação — embora, no caso dela, a estrutura das categorias fosse diferente quando ocorreu sua primeira vitória. O ator também recebeu duas indicações adicionais como produtor executivo, uma por cada série premiada nesta edição.

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O desempenho consolida uma trajetória que começou com The Americans, série que lhe rendeu o Emmy de drama em 2018, e agora alcança um patamar inédito com trabalhos de gêneros distintos. 

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