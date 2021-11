Após Fernanda Montenegro, Gilberto Gil pode se tornar ‘imortal’ da ABL

Depois de eleger Fernanda Montenegro como ocupante de sua 17ª cadeira na semana passada, a Academia Brasileira de Letras pode agregar ao seu clã mais um rosto conhecido da cultura popular nessa terça-feira, 11. O cantor Gilberto Gil concorre ao posto de ocupante da 20ª cadeira da instituição. A eleição acontece a partir das 16h, em sessão híbrida no Petit Trianon.

Caso seja eleito, Gil, ao lado de Fernanda, será mais um esforço recente da ABL para se tornar mais popular, agregando aos seus membros rostos conhecidos do grande público. O caminho de Gil até a imortalidade, porém, não é tão garantido quanto o de Fernanda. Isso porque, enquanto a atriz de 92 anos enfrentou uma eleição meramente simbólica, em que era a única postulante, o músico enfrenta nas urnas outros dois adversários: o poeta Salgado Maranhão e Ricardo Daudt. Dizem os bastidores que Gil está praticamente eleito, mas Maranhão, que assim como o cantor é cotado dentro da instituição há um bom tempo, pode surpreender.

O último ocupante da cadeira foi o acadêmico e jornalista Murilo Melo Filho, falecido no dia 27 de maio de 2020. Antes dele, passaram por ela Salvador de Mendonça (fundador), o patrono Joaquim Manuel de Macedo, Emílio de Meneses, Humberto de Campos, Múcio Leão e Aurélio de Lyra Tavares. Até o final do ano, a instituição ainda deve eleger novos ocupantes para as cadeiras de Alfredo Bosi (12ª), Marco Maciel (39ª) e Tarcísio Padilha (2ª), mortos este ano.