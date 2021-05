Amazon compra o estúdio MGM por 8,5 bilhões de dólares

Gigante da tecnologia, a Amazon anunciou nesta quarta-feira a compra do histórico estúdio de Hollywood MGM por 8,5 bilhões de dólares, valor abaixo dos 9 bilhões estimados em rumores sobre o acordo nesta semana.

Casa de franquias como James Bond e Rocky, além de diversas séries, caso de The Handmaid’s Tale e Fargo — no total são 4.000 filmes e 17.000 programas de TV — o estúdio vai reforçar o catálogo do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Essa é a segunda maior aquisição da Amazon, após a compra da rede de supermercados Whole Foods, em 2017, por 13,7 bilhões.

A movimentação acontece poucos dias depois da Warner, dona da HBO, e o Discovery anunciarem uma junção que cria uma companhia de 150 bilhões de dólares. Apple e Comcast estavam entre os interessados em adquirir a MGM, por um valor estimado de 6 bilhões de dólares.

Um dos mais antigos e tradicionais estúdios de Hollywood, o Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, revelou estrelas como Greta Garbo a Gene Kelly. Foi também a casa de clássicos como E o Vento Levou… , Cantando na Chuva, O Mágico de Oz, Cidadão Kane, entre tantos outros. Símbolo da era de ouro do cinema americano, o MGM se viu afundado em dívidas, e, desde 2010, quando declarou falência, era controlado por fundos de investimentos. Estima-se que, dos 8,5 bilhões de dólares envolvidos na negociação da Amazon, 2,7 bilhões devem ser destinados para quitar antigos compromissos.

Fundado em 1924 pelo magnata Marcus Loew, ainda durante a época do cinema mudo, o MGM dominou o mercado cinematográfico até os anos 50, figurando entre os indicados a melhor filme no Oscar todos os anos durante duas décadas. Em 1981, a United Artists, fundada por Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, se uniu ao grupo, aumentando ainda mais o império. Nem todos os filmes clássicos do MGM, porém, estarão disponíveis para a Amazon. Isso porque, em 1985, o empresário Ted Turner adquiriu a companhia e, no ano seguinte, vendeu os direitos de distribuição da empresa junto com a United Artists, mas manteve o controle da biblioteca de filmes anteriores a maio de 1986 — que estão sob domínio da Warner Media desde 1995.