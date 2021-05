Com série de ‘League of Legends’, Netflix entra de vez no mundo dos games

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 3, que uma série animada do jogo League of Legends chegará à plataforma entre setembro e dezembro deste ano. Feita em parceria com a empresa Riot Games, dona do game, Arcane contará a história das origens de duas campeãs de LoL, as protagonistas Vi e Jinx, através da mistura de técnicas de pintura com visual 3D.

“O League of Legends inspirou um fervor e um fandom global, e estamos muito contentes em sermos o lar da primeira série televisiva ambientada neste universo”, disse Dominique Bazay, diretor de animação da Netflix, em comunicado. Com a empreitada, a plataforma de streaming finca os pés no mundo multibilionário dos videogames. Esse movimento foi ensaiado pelo CEO Reed Hastings já em 2018, com a estreia do filme Black Mirror: Bandersnatch – que demonstrou o potencial de ferramentas interativas na plataforma. A aposta foi fortalecida há algumas semanas por declarações de Greg Peters, diretor de produtos da Netflix e braço direito de Hastings. “Seja gamificando algumas das narrativas lineares que estamos fazendo, como em Bandersnatch, seja com lançamentos de jogos como parte de nosso esforço de licenciamento e merchandising, estamos felizes com o que vimos”, disse ao portal americano Deadline. “Não há dúvidas de que os jogos serão uma forma importante de entretenimento e de aprofundar a experiência dos fãs, então vamos continuar.”

Com Arcane, a Netflix investirá em um terreno cuja base de fãs já está bem consolidada. Só em 2020, o Campeonato Mundial de League of Legends gerou recordes em inúmeras métricas: foram mais de 1 bilhão de horas de conteúdo consumidas em todo o mundo, façanha que ampliou a vantagem de LoL como o e-sport mais assistido do planeta. Na partida final, mais de 45 milhões de usuários estavam conectados simultaneamente. A série, assim, pretende aliciar uma boa fatia do público do game multiplayer.

Além de Arcane, a Netflix já lançou Dota, Sangue de Dragão, série animada inspirada no jogo Dota 2, e também fez o caminho oposto: Stranger Things, por exemplo, sucesso absoluto da plataforma, virou videogame e reconta o enredo da terceira temporada em Stranger Things 3: The Game.

Originalmente anunciada em 2019, durante a celebração dos dez anos de Riot Games, a série de League of Legends teve seu lançamento adiado de 2020 para este ano em razão da pandemia. Confira o teaser abaixo: