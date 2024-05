Além de Anitta: os brasileiros que já brilharam no Met Gala

A edição de 2024 do badalado Met Gala ocorre na noite desta segunda-feira, 6 de maio, e aglomera no museu Metropolitan de Nova York dezenas das celebridades mais intocáveis do mundo. Exclusiva, a lista de convidados tem curadoria de algumas das principais grifes da moda, além de Anna Wintour, editora da Vogue americana, e os ingressos chegam ao valor de 75.000 dólares, quantia que então é repassada para a ala de moda da instituição. Por isso mesmo, o evento é considerado plataforma de luxo para qualquer nome do entretenimento em busca de maior notoriedade — como a cantora Anitta, que causou burburinho por suas aparições nos últimos três anos do evento. Com mais de 70 anos de história, afinal, o Met Gala não é estranho ao brasileiros. Confira alguns dos pioneiros no tapete:

Sônia Braga

Quando: 1990

A primeira brasileira a frequentar o evento foi ninguém menos que Sônia Braga. Em 1990, ela já acumulava duas indicações ao Globo de Ouro — uma por O Beijo da Mulher Aranha (1985) e outra por Luar Sobre Parador (1988). Firmando seu espaço em Hollywood, ela então compareceu ao Met Gala de vestido vermelho com fenda e capa esvoaçante. O tema naquela edição era “Théâtre de la Mode“, uma ode à alta costura.

Rodrigo Santoro

Quando: 2015

Até hoje, Rodrigo Santoro é o único homem brasileiro a pisar no tapete vermelho do Met Gala. Em 2015, ano em que estrelou Os 33 e Golpe Duplo, ele apostou em um simples conjunto preto de alfaiataria para participar da festa, cujo tema honrava a moda chinesa. Naquela mesma noite, a cantora Rihanna usou um dos vestidos mais famosos da história da celebração, uma enorme capa amarela felpuda que cobriu metade da escadaria do museu.

Gisele Bündchen

Quando: 2023, 2017-2019, 2006-2014, 2003 e 1995

Uma das modelos mais bem-sucedidas da história, Gisele Bündchen não tardou a se tornar figurinha carimbada no evento. Ao todo, ela participou de quinze edições diferentes, mas nunca se mesclou à multidão. Mais de 15 anos após sua primeira aparição, ela foi um dos nomes mais comentados na noite de 2023, quando resgatou um vestido de Karl Lagerfeld que havia trajado para um ensaio editorial em 2017. Reluzente e cheio de movimento, o conjunto branco fez Bündchen rodopiar pelo tapete e rendeu dezenas de cliques.

Adriana Lima

Quando: 2014-2017

Outra modelo brasileira, Adriana Lima foi um dos mais importantes rostos da marca de lingerie Victoria’s Secret em seu auge, quando seus desfiles eram musicados pelos principais astros da música pop e as chamadas “Angels” (anjos) eram algumas das modelos mais bem pagas da indústria. Lima foi convidada a três edições seguidas do evento, e não o visita desde 2017. Em 2014, ela honrou o estilista Charles James, conhecido pelos corpetes e vestidos de baile dos anos 1940 com um vestido da grife Givenchy.

Alessandra Ambrósio

Quando: 2016 e 2010

Junto a Carol Trentini, Valentina Sampaio, Isabeli Fontana e Camila Coelho, Alessandra Ambrósio completa a lista de supermodelos brasileiras a serem vestidas por grifes de peso para o baile do Met. Em sua última participação, ela vestiu Balmain e chamou atenção pelo grande cinto metálico e tecido telado.

