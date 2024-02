Rodrigo Santoro sobre beijo com Gianecchini em série: “Nada gratuito”

Atenção: este texto contém spoilers da terceira temporada de Bom Dia, Verônica, lançada nesta quarta-feira, 14

A terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica estreou nesta quarta-feira, 14, e conta com uma cena impactante no segundo dos três episódios da série da Netflix: os personagens de Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini protagonizam um beijo quente em uma sequência de tirar o fôlego. Na trama centralizada na detetive Verônica Torres (Tainá Müller), o vilão Matias (Gianecchini) terminou a segunda temporada sendo revelado como mentor de uma seita que abusava de mulheres e ele começa essa nova fase preso. Ele escapa da cadeia ao descobrir que a filha, Ângela (Klara Castanho), foi parar na fazenda de Jerônimo (Santoro), um criador de cavalos misterioso e cheio de segundas intenções. Os dois, porém, têm uma grande ligação do passado, e acabam relembrando os velhos tempos.

Em entrevista a VEJA, Rodrigo Santoro repercutiu a cena em questão. “É uma cena forte e chocante, mas que está completamente dentro da história. Não tem nada de gratuito nesse beijo — eu até entendo que possa ser visto como tal, mas o fato é que eu tive um grande companheiro de cena, que eu já conhecia, mas com quem ainda não tinha contracenado”, declarou o ator. “Nós trabalhamos muito esse momento, ensaiamos, conversamos com o autor, Raphael Montes, e o diretor, José Henrique Fonseca, porque é uma cena que envolve bastante técnica. E precisava causar impacto: o resultado surpreende, e acho que vai ser impactante para o espectador”, complementou.

Baseadas no romance homônimo de Raphael Montes e Ilana Casoy, as três temporadas de Bom Dia, Verônica estão disponíveis na Netflix.

