Gisele Bündchen chora ao ser perseguida por paparazzi em Miami

Gisele Bündchen foi vista chorando após ter seu carro parado por um policial em Surfside, região luxuosa de Miami. O momento da abordagem foi registrado pela câmera corporal do agente, que pretendia multar a supermodelo por imprudência no trânsito. No vídeo, que circula pelas redes sociais, Gisele explica — entre lágrimas — que dirigiu de forma errática para fugir de um paparazzi. Segundo a gaúcha, o fotógrafo a seguia em um carro cinza para tirar fotos. Confira:

WATCH – Body camera video obtained exclusively by Local 10 News shows supermodel Gisele Bundchen during an emotional traffic stop in Surfside. Watch more here: https://t.co/G7UdtNseDi pic.twitter.com/7ANxhO7jCT — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 25, 2024

“Eu só estava tentando ficar [longe] daquele cara. Ele está me perseguindo”, justificou a modelo. O agente a reconheceu e disse que compreendia a situação, mas não poderia impedir o paparazzi de exercer seu trabalho. Nesse momento, Gisele começa a chorar e desabafa: “Estou tão cansada. Em todo lugar que eu vou eu tenho esses malditos caras atrás de mim. Nada me protege. Eu não consigo fazer nada. Eu só quero viver minha vida. Não sei como isso é permitido”. Ela foi liberada com um aviso, e o policial recomendou que ela fizesse uma denúncia à polícia de Miami.

