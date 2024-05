Madonna no Rio atesta que ainda é capaz de provocar — e chocar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 65 anos, Madonna realizou neste sábado, 4, o maior show de sua carreira na Praia de Copacabana. Em calor de cerca 25 graus e para cerca de 1,6 milhão de pessoas, segundo a Riotur, a apresentação teve homenagens a Renato Russo, Cazuza e Paulo Freire e participações especiais dos filhos, além de Pabllo Vittar e Anitta dançando no palco. Em uma superprodução, com várias trocas de roupa, efeitos de luz e coreografias para lá de sensuais Madonna comprovou que ainda é capaz de provocar — e chocar.

A cantora subiu ao palco por volta de 22h45 com Nothing Really Matters, canção de Ray of Light (1998), sobre as mudanças na vida da artista após o nascimento da filha, Lourdes Maria. O show, que encerrou a turnê Celebration Tour, sobre os quarenta anos de carreira, é super teatral, com a cantora representando no palco diversos momentos da carreira.

Na primeira fase, Madonna conta a história de uma jovem cantora, de trinta e poucos anos, na Nova York dos anos 1980, onde interpretou Everybody, Into the Groove, Burning Up, Open Your Heart e Holiday. Antes dessa música, ela representou um momento em que é barrada de entrar em uma balada, acompanhada pelo artista Basquiat.

“O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do mundo”, disse ela. “Minha vida é muito doida e eu vou contar algumas histórias”, disse a cantora. “Se você tem um sonho, você pode fazer o impossível possível. Não importa de onde você é. Lembre o passado e o presente”, completou.

Durante a canção Live to Tell, ela homenageou as pessoas que morreram de Aids, como Keith Haring e Freddie Mercury, além de brasileiros, como Renato Russo. “Uma homenagem a todas as pessoas que perdemos para Aids”, disse uma mensagem no telão.

Na segunda parte, Madonna surgiu de peruca loira e um dos momentos mais sensuais da apresentação. Neste momento, o filho David Banda, de 18 anos, aparece tocando guitarra representando Prince. Em seguida Madonna emenda com sucessos como Erotica, Justify My Love e Bad Girl. Em Hung Up, a filha da cantora, Mercy, de 18 anos, adotada em 2019, toca piano de cauda. E em Vogue, as filhas gêmeas Stella e Estere Ciccone, de 11 anos fazem a discotecagem. É também durante Vogue que a cantora Anitta faz uma apresentação especial, julgando a coreografia dos bailarinos. Madonna também recria no palco o beijo que deu na boca de Britney Spears.

E uma terceira fase, Madonna fez mais uma mudança de roupa, agora em estilo country, para cantar Die Another Day, Don’t Tell Me e Mother and Father. Durante a canção Music, Pabllo Vittar entrou no palco com uma camisa do Brasil e dançou com Madonna, com ritimistas de várias escolas de samba. No telão mais homenagens a brasileiros Paulo Freire, Marina Silva, Erika Hilton, Mano Brown, Marielle, a jogadora Marta, Elza Soares, Sebastião Salgado entre outros.

Na sequência, a cantora fez um longo intervalo com projeções nos telões. Ela voltou ao palco para a parte final, onde cantou Bedtime Story, Ray of Light e Rain. Em um momento de homenagem a Michael Jackson, uma bailarina surgiu com figurino da época de Like a Virgin e outro com a roupa de Michael Jackson para cantar Billie Jean. Madonna encerrou o mega show com Bitch I’m Madonna e Celebration, em uma apresentação que entra para a história da carreira da artista.

Confira o setlist do show da Madonna:

Nothing Really Matters Everybody Into the Groove Burning Up Open Your Heart Holiday Live to Tell Like a Prayer Erotica Justify My Love Hung Up Bad Girl Vogue Human Nature Crazy for You Die Another Day Don’t Tell Me Mother and Father Express Yourself La Isla Bonita Music Bedtime Story Ray of Light Rain Bitch I’m Madonna Celebration