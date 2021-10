‘Alec Baldwin não tem culpa’, diz pai de cinegrafista morta em gravação

O pai de Halyna Hutchins, diretora de fotografia que morreu no set de filmagens de Rust por um tiro acidentalmente disparado por Alec Baldwin, concedeu sua primeira entrevista após a perda da filha ao jornal britânico The Sun. Ele afirmou que não culpa o ator de Hollywood pelo acidente.

“Alec Baldwin não tem culpa. A responsabilidade é da equipe encarregada dos objetos de cena, que cuida das armas”, disse Anatoly Androsovych. O pai de Halyna afirmou ainda que o ator tem mantido contato constante com a família e sido muito prestativo.

“Ainda não conseguimos acreditar que Halyna está morta e a mãe dela está perdendo a cabeça com o luto”, disse ao jornal britânico. Halyna era mãe de um garoto de 9 anos: “O menino foi bastante afetado, ele está perdido sem a mãe”, afirmou o avô.

O acidente que matou a cinegrafista aconteceu na quinta-feira 21. A diretora de origem ucraniana de 42 anos recebeu um tiro no peito quando Baldwin disparou uma arma cinematográfica durante uma cena. O disparo também atingiu o diretor do filme, Joel Rust, de 48, que foi levado ao hospital mas já teve alta. Segundo as primeiras investigações sobre o caso, a arma não deveria estar carregada, mas estava com munição.

Segundo Androsovych, o viúvo da diretora, Matthew Hutchins, que é graduado em direito, está cuidando de todas as providências após a morte da esposa. “Matt irá decidir se uma ação legal será tomada”, disse.

Continua após a publicidade

Segundo a imprensa americana, ao menos outros dois incidentes com armas cenográficas foram registrados por funcionários do filme gravado no Novo México antes do episódio que vitimou Hutchins. Horas antes do tiro, ao menos sete pessoas se demitiram da equipe de câmeras com reclamações sobre os padrões de segurança.

Jovem de 24 anos era responsável pelas armas

A responsável pelas armas cenográficas no set do filme Rust era a jovem de 24 anos Hannah Gutierrez-Reed. Ela é filha de um dos mais famosos atiradores nos EUA, Thell Reed.

Em entrevista ao podcast “Voices of the west” meses antes de começar a rodar Rust, Hannah confessou que tinha pouca experiência e se sentia insegura. Esse era o segundo trabalho do tipo que ela fazia em Hollywood. O primeiro foi no set do longa-metragem inédito The old way, estrelado pelo ator Nicolas Cage.

“Acabei de trabalhar em The Old Way com Nicolas Cage. Essa foi minha primeira vez como armeira chefe. Estava realmente nervosa sobre ser a primeira vez numa função dessa, e quase não aceitei o trabalho porque não tinha certeza se estava pronta. Mas tudo aconteceu de um jeito suave”, contou ao podcast na época.

A partir do relato de Hannah, a polícia americana espera entender determinados fatos ainda não esclarecidos pela investigação.