Adele vai ganhar 1 milhão de dólares por show em Las Vegas

A cantora Adele anunciou nesta terça-feira, 30, uma série de shows no Coliseu de Las Vegas, espaço com capacidade para 4.100 pessoas, no cassino Caesars Palace. A temporada, intitulada Weekends With Adele (Finais de Semana com Adele, em português), terá dois shows a cada final de semana, começando em 21 de janeiro de 2022 e se estendendo até sábado, 16 de abril, num total de doze semanas.

Segundo analistas de mercado, a temporada da artista na cidade promete ser uma das mais lucrativas da história de Las Vegas, superando nomes como Elton John, Mariah Carey e Celine Dion, que também já fizeram residência por lá. Já o cachê da diva está estimado em 1 milhão de dólares por apresentação, somando 24 milhões no total.

See you at Caesars in Vegasss ✨ pic.twitter.com/VngaofduHQ — Adele (@Adele) November 30, 2021

O anúncio vem na esteira do retorno da artista aos palcos, após um hiato de seis anos. Seu novo álbum, 30, lançado recentemente, estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e quebrou recordes de reproduções nas plataformas de streaming. No país, aliás, o disco se tornou o mais vendido do ano em apenas três dias, superando Evermore, de Taylor Swift, lançado há onze meses.

Junto com duas datas no Hyde Park, em Londres, e o recente especial televisivo One Night Only, gravado em Los Angeles, os shows em Las Vegas são, até o momento, as únicas datas confirmadas de shows na agenda de Adele para 2022. Antes casa de artistas decadentes, a cidade hoje se tornou um refúgio para músicos na pandemia, por oferecer shows em ambientes controlados e limar os deslocamentos típicos de grandes turnês. Exemplo disso, é que músicos como Keith Urban, Calvin Harris, Steve Aoki, Cardi B, Bruno Mars, Lady Gaga e até os rappers Usher e Travis Scott já confirmaram apresentações por lá.

As residências na cidade costumam também render alguns milhões de dólares aos artistas. Celine Dion, por exemplo, já fez mais de 1.000 shows em Las Vegas e ganhou 681,3 milhões milhões, vendendo mais de 4,5 milhões de ingressos entre os anos e 2003 e 2019.