Adele lança ‘Easy On Me’, primeira música inédita em seis anos

A cantora Adele lançou na noite desta quinta-feira, 14, (meia-noite de sexta-feira, na Inglaterra) a música Easy On Me, a primeira inédita desde 2015. A faixa estará no álbum 30, o quarto da carreira da artista britânica, previsto para ser lançado em 19 de novembro. Imediatamente após o lançamento, o nome da artista entrou na lista dos assuntos mais falados nas redes sociais e em apenas duas horas o videoclipe atingiu um milhão de visualizações.

A canção traz a sonoridade clássica da artista, que remete a um de seus maiores sucessos, a música Hello, agora com longos agudos entremeados apenas por solos de piano. Na letra, a artista tenta se reconectar com um amor antigo e, em vez de lamentar a perda, pede para ele pegar leve com ela. “Eu ainda era uma criança”, ela canta no refrão. “E eu não tive a chance de escolher o que eu queria fazer. Então, vá com calma comigo”.

Filmado em Quebec, no Canadá, o videoclipe inicia com imagens em preto e branco – que também remetem ao vídeo de Hello (que era em tons de sépia), mas logo ganha cores fortes, como se a cantora dissesse aos seus fãs: estou bem agora.

Em uma recente entrevista, a cantora disse que o álbum foi escrito para o filho Angelo, nascido em 2012, que lhe fez muitas perguntas sobre o fim do casamento com Simon Konecki. “Apenas senti que queria explicar a ele, por meio deste álbum, quando ele estiver com uns vinte ou trinta anos, quem eu fui e por que escolhi, voluntariamente, desmantelar toda a sua vida em busca da minha própria felicidade. É uma ferida real para mim que eu não sei se algum dia serei capaz de curar”, disse.

Famosa por dar nova dimensão às músicas do filão “dor de cotovelo”, Adele diz que, desta vez, os ex-namorados não serão mais protagonistas das composições, mas sim ela própria. “Notei que o problema sou eu. Os outros discos eram sobre o que fizeram comigo: ‘você fez isso’, ‘você fez aquilo’. Então percebi: droga, eu estou sempre nessa situação, então talvez o problema seja eu”, conta ela.

Confira a letra:

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t no room for a thing to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I’ve tried

I’ve changed who I was to put you both first

But now I givе up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get thе chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And I had these hopes

But I know it now

It probably hasn’t even shown

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me