Abalado com morte de Gal Costa, Chico Buarque cancela show

Chico Buarque cancelou os shows que faria em Salvador no próximo fim de semana em virtude da morte de Gal Costa nesta quarta-feira, 9. O cantor também está com Covid-19 e aguardava orientações médicas para saber se conseguiria se apresentar na Concha Acústica, entretanto, sua equipe informou pelas redes sociais que o artista ficou muito abalado com a perda da amiga de longa data. “Ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da notícia da morte de Gal Costa, esta manhã, deixou o cantor e compositor sem condições emocionais de seguir com a agenda”, disse o perfil de Buarque no Instagram. Confira:

“No domingo à noite, Chico Buarque testou positivo para Covid e as apresentações que aconteceriam este fim de semana na Concha Acústica, em Salvador, estavam em suspenso, aguardando orientação médica. Ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da notícia da morte de Gal Costa, esta manhã, deixou o cantor e compositor sem condições emocionais de seguir com a agenda. Novas informações sobre as apresentações serão anunciadas em breve”, diz a nota.