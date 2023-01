A autora que dominou a venda de livros no Brasil e no mundo em 2022

A autora americana Colleen Hoover completou, em 2022, dez anos de carreira. A celebração do marco não poderia ter sido mais satisfatória: ela foi a escritora que mais vendeu livros no mundo ao longo do ano. Só nos Estados Unidos, Hoover somou 8,6 milhões de cópias no período; no Brasil, passou da marca de 1,2 milhão. No ranking do ano de VEJA, a autora ocupa quatro entre os dez lugares de ficção e dois na categoria infantojuvenil. Com guinadas rocambolescas e assuntos pesados, como luto e violência doméstica, mas embalados em tramas de superação e romance, a autora se tornou fenômeno absoluto no TikTok. O carro-chefe foi É Assim que Acaba, de 2018, que completou um ano na lista de mais vendidos. Outras autoras femininas que brilharam no ano também foram impulsionadas pela rede social. É o caso de Taylor Jenkins Reid com o romance Os Sete Maridos de Evelyn Hugo — que vai ganhar adaptação na Netflix —, e Jenna Evans Welch, de Amor & Gelato — romance que foi tema de um filme na mesma plataforma de streaming. Já a veterana Clarissa Pinkola Estés chegou ao terceiro ano consecutivo liderando o ranking de não ficção com o clássico Mulheres que Correm com os Lobos, obra feminista originalmente publicada em 1989. Em um ano dominado por mulheres, o americano Napoleon Hill (1883-1970) se manteve firme e forte no topo do filão de autoajuda: o escritor motivacional lidera a categoria há três anos com o popular Mais Esperto que o Diabo.

Confira a lista dos livros mais vendidos de 2022, levantamento anual realizado por VEJA.