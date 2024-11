Seis tendências de moda que vão bombar em 2025 (e além…)

As principais tendências para o verão 2025 trazem a ideia do soft power – de usar a moda para influenciar, encantar, seduzir e enfeitiçar. É positiva e amigável às mulheres, que não precisam renunciar à sua força para serem femininas.

Nessa pegada surgem tecidos fluídos, muitas referências ao estilo boho dos anos 1970, comprimentos curtíssimos, trabalho artesanal impecável e até um glamour utilitário, elevando o brilho, a customização, o maximalismo e até o xadrez, que sem parecer tão invernal, imprime personalidade.

Veja algumas tendências para o verão 2025:

Curtos

Falar em dias quentes é diminuir os comprimentos. Algo que as marcas levaram a sério, trazendo um leque de boas opções para a estação. A Loewe, por exemplo, trouxe suas modelagens fora do comum em minivestidos armados que deram um toque inovador às peças. A clássica Chanel, por sua vez, fez uma alternativa veranil aos conjuntinhos de tweed, com um casaco de crochê desconstruído e, claro, shorts curtinhos no lugar das saias lápis.

Estética Boho

A fluidez e as transparências ganharam um ar de “vim direto de 1970” nos desfiles de primavera/verão. Chloé e Isabel Marant foram duas grifes que abraçaram essa pegada rústica, com elementos vintage, especialmente nas peças com franjas bem longas e que geram movimento ao andar.

Xadrez

A onipresença do xadrez fala mais de personalidade do que propriamente de sazonalidade, algo imperativo no mundo atual. Também evoca o grunge e sua filosofia “venha como você é”. “A moda precisa ser bagunçada”, disse Demna, diretor criativo da Balenciaga, que usou a padronagem em seu desfile em Paris, e a Dior, na Escócia, onde promoveu a apresentação de sua coleção Cruise 2025, totalmente pautada na estampa, que foi levada, inclusive, para o tapete vermelho do Video Music Awards, da MTV, por Taylor Swift.

Cintura baixa

Não é novidade que a cintura baixa voltou com força nos últimos anos, sendo resgatadas lá dos anos 2000. Para aqueles que acreditam que a tendência já deu o que tinha que dar, porém, é só ver os desfiles de Stella McCartney e Chanel, que provam o contrário: estão mais fortes do que nunca e devem perdurar por um bom tempo.

Glamour utilitário

Marcas como Louis Vuitton, em Paris; Prada, em Milão; e Burberry, em Londres, fizeram uma festa de brilho, atualizando looks glamorosos com jaquetas utilitárias modernas para o melhor dos dois mundos, e provando que sim, os opostos se atraem.

Trabalho artesanal

A moda artesanal está com tudo e dominou as passarelas do São Paulo Fashion Week. Rendas, babados, aplicações, crochê, cerâmica, cestaria, palha e bordados estão em alta, valorizando o trabalho feito à mão como mostrado nos desfiles de Catarina Mina e Heloísa Faria.