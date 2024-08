Com status de estrela de Hollywood, advogada Amal Clooney rouba a cena em Veneza

Embora não seja atriz, uma das pessoas mais aguardadas do Festival de Veneza foi recebida na manhã desta sexta-feira, 30, com status de estrela de Hollywood: Amal Clooney.

Esposa do astro George Clooney, que apresenta seu filme “Wolfs” no domingo, 1, a advogada e jurista libanesa, especializada em direito internacional e direitos humanos e adorada por fashionistas, causou um verdadeiro frisson ao desembarcar na Itália de mãos dadas com o marido, a bordo de um esvoaçante vestido plissado de seda amarelo canário.

Chamou a atenção ainda pelos acessórios no look veneziano: sandálias nude, de tiras cruzadas nos peitos dos pés, combinando com uma bolsa Bracelet Nile, da Chloé. Outras duas peças importantes na impecável produção de Amal são o par de óculos oversized com lentes sombreadas – sempre presentes no seu guarda-roupa de verão – e um chapéu de palha de aba larga, que deu um ar cool e valorizou cabelos longos e levemente ondulados.

George Clooney também não ficou atrás em seu look: uma camisa pólo azul marinho desabotoada, calça clássica marfim e sapatos de amarrar com sola clara. Não à toa, o casal é sempre celebrado por suas escolhas de moda. Desta vez, não foi diferente.

Confira o look do casal Amal e George Clooney, em Veneza: