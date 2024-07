Zendaya e JW Anderson: o que faz grife espanhola ser a mais quente

Termômetro que elege as marcas mais quentes da moda, de acordo com as buscas e engajamento na internet aliado às vendas em cada trimestre, o Lyst Index divulgou seu aguardado ranking nesta semana. Em primeiro lugar, aparece a Loewe, do grupo LVMH, graças ao talentoso JW Anderson — que também está na 18ª posição, com sua marca homônima — e suas resplandecentes ações que movimentam o agitado e imparável universo das redes sociais.

Se para alcançar o topo da lista, tratada como o “Billboard fashion”, referência ao lendário ranking da indústria musical, a tradicional grife espanhola apostou nos looks exclusivos da última turnê da cantora Beyoncé no ano passado, agora vestiu a atriz Zendaya e patrocinou o Met Gala, baile beneficente do Museu Metropolitan, e a exposição do The Costume Institute em 2024. Sem contar a criação do figurino do aguardado filme Rivais (2024), protagonizado pela própria Zendaya, ícone fashion da geração Z.

O resultado é um impressionante aumento de 29% nas buscas e pesquisas pela Loewe nos últimos três meses. Fora o status alcançado ao investir em cultura, que rendeu à grife o grande prêmio do primeiro Luxury & Lifestyle Lions, no prestigiado Festival Internacional de Criatividade de Cannes.

“A Loewe equilibra habilmente a herança com a relevância cultural, elevando o nível de prestígio da marca”, diz a Lyst, a maior e mais inteligente plataforma de compras de moda do mundo. “A Loewe aprimorou seus códigos de criatividade, artesanato e construção de cultura.”

Nomes Fortes

Também ágil e voraz em ações que dão grande repercussão no mundo da moda, da cultura e, principalmente, nas redes sociais, as marcas de Miuccia Prada, Miu Miu e Prada, aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

No caso da Miu Miu, a posição é ancorada pela nova campanha com a top model Gigi Hadid e o lançamento do Clube Literário, evento de dois dias em Milão, inspirado nos salões literários e coletivos de artistas europeus do passado. Já a Prada investiu pesado em campanha estrelada pela atriz Scarlett Johansson e no documentário com o ator Jake Gyllenhaal.

Na quarta posição, a Saint Laurent vem pela cultura, lançando três filmes em competição no Festival de Cinema de Cannes de 2024, pela Saint Laurent Production, além da aquisição da influencer Hailey Bieber, atualmente um dos nomes mais poderosos da internet, como garota-propaganda.

Os estilistas contratados pelas grifes de luxo também deram o que falar nos últimos três meses e garantiram posições para as mesmas no ranking. Caso da Gucci, que surge na 10ª posição, após o primeiro desfile Cruise de Sabato de Sarno, e a Valentino, que vem logo em seguida, na 11ª, com a contratação de Alessandro Michele e o lançamento do lookbook do ‘Avant les Debuts’, com criações do designer italiano.

Pharrell Williams (sempre ele) é outro que mantém a Louis Vuitton em alta nas mídias sociais e, consequentemente, no top 20 da plataforma que contabiliza mais de 200 milhões de compradores por ano, e assim, conseguindo reunir o maior conjunto de dados em moda do planeta.

Boas Surpresas

Houve surpresas. E a maior delas tem tudo a ver com a avidez do Instagram, TikTok, YouTube, X, etc: a grife esportiva On, que alcançou a impressionante marca de 308% de aumento nas pesquisas, dentro e fora da plataforma, após o lançamento dos tênis On x Loewe Cloudtilt 2.0.

É claro que contratar Zendaya como estrela da grife suiça, ajudou – e muito. Mas a popular e contínua colaboração com a campeã Loewe também. Ou seja, fora do Top 20, a On é a marca de movimento mais rápido, levando-se em conta o comportamento dos compradores, além de visualizações de produtos, vendas e menções nas redes sociais.

Nesse quesito de popularidade, os tênis de camurça da Dries Van Noten e o SL72 OG, da Adidas, também fizeram sucesso com suas duas silhuetas esportivas retrô.

Marcas Novas no Páreo

Além das grifes tradicionais, a Lyst trouxe marcas contemporâneas para o ranking, que segundo ela, “começam a reivindicar participação nas pesquisas”: Coach, The Row, New Balance e Skims – todas americanas.

“Misturando apelo tradicional com designs renovados, a capacidade da marca de misturar luxo acessível com estética da moda resultou em um aumento de 27% nas pesquisas, impulsionado pela demanda por sua bolsa Tabby, o terceiro produto mais popular deste trimestre”, escreveu a plataforma sobre a Coach e a bolsa de 2 mil reais, que viralizou no TikTok, gerando mais de 34,2 milhões de postagens na plataforma.

Falando em bolsas, a Lyst destacou ainda os modelos de couro trançado, feitas à mão da Dragon Diffusion. Nova favorita em bolsas de cesta, conseguiu se consolidar em um mercado notavelmente concorrido, com um crescimento de 197% neste trimestre.