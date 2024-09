Anitta “noiva”, glamour, gótico, transparências: Os looks da premiação da MTV

Conhecido por apresentar artistas em looks ousados e surpreendentes – quem não se lembra de Madonna vestida de noiva e Lady Gaga com seu modelito de carne crua – o tapete vermelho (este ano, preto) do MTV Video Music Awards é tão aguardado quanto a premiação, que contempla os melhores videoclipes do ano. Nesta quarta-feira, 11, não foi diferente.

Estética gótica e transparência foram algumas das tendências usadas pelos artistas na UBS Arena de Long Island, em Nova York. A maior surpresa, porém, veio da brasileira Anitta, que surgiu em um look branco, com lingerie à mostra e um véu na cabeça, lembrando uma noiva (seria uma homenagem à Madonna?). Outra que entrou no campo das referências foi Sabrina Carpenter, que apareceu a bordo de um longo brilhante, colado ao corpo e com um decote generoso, bem ao estilo de Marilyn Monroe.

Entre os indicados, Taylor Swift, com 12 indicações, seguida por Post Malone, Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Eminem. A premiação, que aconteceria na terça-feira, 10, foi adiada para o dia seguinte por conta do debate presidencial dos Estados Unidos. No entanto, pelo 11 de setembro ter um significado trágico, a MTV planeja doar os lucros do evento para o 9/11 Day e Tuesday’s Children.

Veja os looks: