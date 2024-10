O astronauta veste Prada: grife de luxo revela resultado de parceria com Nasa

A recente parceria entre a Prada e a Axiom Space é um marco nos mundos da moda e da exploração espacial. Anunciada no Congresso Internacional de Astronáutica em Milão, esta colaboração visa produzir os novos trajes espaciais da Nasa para a missão lunar Artemis III, que deve ser o primeiro pouso tripulado na Lua desde a Apollo 17, em 1972. O projeto, programado para 2026, é histórico, pois também verá a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pousarem na superfície lunar.

O novo traje espacial, conhecido como Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), integra tecnologias avançadas projetadas para suportar as duras condições do espaço e da Lua. O traje apresenta uma camada externa branca que reflete a luz, essencial para proteger os astronautas de temperaturas extremas e poeira lunar. É equipado com sistemas de comunicação de ponta, incluindo recursos 4G, uma câmera HD e sistemas de monitoramento biométrico para garantir a segurança dos astronautas durante as missões.

Como uma marca de moda contribuiu com a ciência?

O envolvimento da Prada traz uma mistura única de alta costura e inovação de tecnologia de ponta para o projeto. A expertise da marca de luxo em materiais e design foi fundamental na criação de um traje que não apenas atende aos requisitos funcionais, mas também incorpora apelo estético. “Nossas décadas de experimentação, tecnologia de ponta e know-how em design agora serão aplicadas ao design de um traje espacial para a era Artemis”, disse Lorenzo Bertelli, diretor de marketing da Prada, em comunicado. “É uma verdadeira celebração do poder da criatividade e inovação humanas para avançar a civilização.”

O AxEMU permitirá que os astronautas explorem o polo sul lunar — uma região até então não visitada por humanos — abrindo novas oportunidades para pesquisa e descoberta científica. Acredita-se que essa área contenha recursos valiosos, incluindo gelo de água, que pode ser crucial para futuras missões lunares e até mesmo para a exploração de Marte.

O traje espacial AxEMU foi projetado para acomodar uma ampla gama de tipos de corpo e inclui recursos que aumentam a flexibilidade e a mobilidade durante atividades extraveiculares. Esta parceria ressalta uma tendência mais ampla na exploração espacial: a crescente colaboração entre entidades comerciais e organizações aeroespaciais tradicionais para levar a exploração humana além da Terra.