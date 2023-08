Confira os destaques do festival de vinhos que acontece em São Roque

Por muito tempo, a cidade de São Roque, no interior de São Paulo, ficou – e ainda é – conhecida pelos vinhos de mesa lá produzidos. Mas a adoção de técnicas modernas de vinificação, as mesmas usadas em outras regiões do país para fazer os chamados vinhos de inverno, tem dado bons resultados. Na edição mais recente do Decanter Awards, importante prêmio realizado em Londres, a Vinícola Góes conquistou oito medalhas, sete de bronze e uma de prata, por seus vinhos de inverno.

Neste final de semana e no próximo, a cidade receberá o São Paulo Wine Festival, evento com diversas atividades ligadas ao vinho e à gastronomia. É uma oportunidade interessante para quem está disposto a repensar o que a cidade, tão próxima da capital, é capaz de produzir. Há eventos no sábado, 19, e no domingo, 20, e na sexta, 25, no sábado, 26, e, por fim, no domingo, 27.

Há refeições harmonizadas, piqueniques nas vinícolas ou opções de tours pelos vinhedos. As vinícolas Góes e Alma Galiza, por exemplo, organizam degustações ao pôr-do-sol. A Casa da Árvore organiza um almoço esloveno harmonizado com os vinhos da própria vinícola. E haverá ainda uma feira, dentro da Vila Don Patto, com participação de produtores e importadores.

Um dos destaques da programação é a masterclass sobre vinhos de inverno com o jornalista especializado Marcelo Copello. Além de mostrar como é feita a técnica de dupla poda, que engana o ciclo natural das videiras e faz com que elas produzam no inverno, permitindo a viticultura em áreas antes consideradas impróprias, será possível provar oito rótulos. Há opções de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Bahia.

No evento também será lançado o primeiro vinho de inverno em lata. Trata-se de um Syrah tinto 2022 produzido pela Góes usando a técnida de dupla poda, oferecido em uma lata customizada para o São Paulo Wine Festival em parceria com a Ball Corporation, a maior fabricante de latas de alumínio do mundo.

A programação completa e o link para compra dos ingressos de cada atividade podem ser encontrados neste link.