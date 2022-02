Após invasão da Ucrânia, premiação gastronômica não acontecerá em Moscou

Principal premiação do universo gastronômico, a cerimônia do World’s 50 Best Restaurants, que seleciona os 50 melhores endereços do planeta, aconteceria originalmente em Moscou, em julho. Mas após a invasão da Ucrânia a organização decidiu remanejar as festividades para Londres.

Os responsáveis pelo prêmio não deram maiores detalhes sobre a decisão, se houve pressão de patrocinadores, nem mesmo qual será a programação do evento na Inglaterra. Apenas confirmaram a mudança de local ao site Robb Report.

A edição deste ano seria a segunda presencial após um hiato causado pela pandemia. O ranking referente a 2021 foi divulgado em outubro do ano passado. Novamente, o Noma, de Copenhagem, aparece no topo, seguido pelo também dinamarquês Geranium, e pelo Asador Etxebarri, na Espanha, complentando o top 3. O Brasil tem um único restaurante entre os 50 maiores: A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, em São Paulo, na 17ª posição.

A realização do evento sempre traz à cidade em questão um enorme número de aficionados por comida. Moscou tem dois representantes na lista: o White Rabbit (que já foi tema de um episódio de “Chef’s Table”, a série da Netflix dedicada a grandes chefs) e o Twins Garden, mas ainda não é um destino gastronômico tão popular como Nova York, Paris ou mesmo Lima, no Peru. Com certeza, a capital russa seria beneficiada pela atenção promovida pelo 50 Best, mas questões políticas adiaram a fome dos chefs locais por maior reconhecimento.