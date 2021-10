A Casa do Porco também é campeã em cuidados sanitários

Uma das principais atrações gastronômicas do centro de São Paulo, A Casa do Porco voltou ao radar de quem gosta de comida popular com um toque de sofisticação. Antes de entrar na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo da revista britânica Restaurant, o estabelecimento paulistano foi o primeiro a receber o selo Chancela InCor de Segurança contra a Covid-19, em julho de 2020. Além da excelência na cozinha, a casa também é campeã nos cuidados sanitários.

Fundada em 2015 pelos chefs Janaína e Jefferson Rueda, a casa tem na carne suína e seus derivados os principais protagonistas. Da criação dos porcos até a comida no prato, passando pelo abate e o açougue, o restaurante tem controle de toda a cadeia produtiva, o que torna mais fácil evitar problemas sanitários.

O doutor Sergio Timerman, diretor do Centro de Parada Cardíaca e Ciências da Ressuscitação do instituto e coordenador do selo de chancela, diz que, além de tudo, o casal se preocupa tanto com os funcionários quanto com as pessoas que eles servem. “Eles estão sempre muito atentos a tudo”, diz Timerman. “E o fato de estarem a par de todos os processos ajuda muito, claro.”

Timerman conta que, no início da pandemia, com o aumento do número de médicos e outros profissionais na linha de frente do combate à Covid-19, os restaurantes do Incor estavam sobrecarregados. “Durante uma semana, o casal foi para o restaurante, que estava fechado, e fez quentinhas para o nosso pessoal”, conta ele. “Foi um trabalho feito com coração, dava para ver pelas mensagens que eles mandavam.”

Divulgado nesta terça, em Antuérpia, o ranking anual da Restaurant é estabelecido pela votação de mais de mil especialistas do setor e gourmets viajantes. A Casa do Porco subiu 22 duas posições em relação ao último levantamento, encabeçado mais uma vez pelo dinamarquês Noma – primeiro da lista também em 2010, 2011, 2012 e 2014.