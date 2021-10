E a fila por uma mesa no restaurante A Casa do Porco, novo top 20 mundial?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2021, 11h58 - Publicado em 6 out 2021, 11h40

Por Cleo Guimarães Atualizado em 6 out 2021, 11h58 - Publicado em 6 out 2021, 11h40

Quem tentar reservar uma mesa no restaurante paulistano A Casa do Porco receberá a seguinte resposta: “Só em dezembro”. É um reflexo do sucesso da empreitada dos chefs Janaína e Jefferson Rueda, que virou top 20 na lista do World’s 50 Best Restaurants. Divulgada nesta terça (5), em Antuérpia, a premiação anual é definida por votos de mais de mil experts do setor de restauração e gourmets viajantes.

Especializada em alta gastronomia caipira, A Casa do Porco subiu 22 duas posições em relação ao último ranking dos melhores restaurantes do mundo, encabeçado mais uma vez pelo dinamarquês Noma – ele foi o primeirão da lista também em 2010, 2011, 2012 e 2014.