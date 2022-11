Alemanha x Costa Rica: uma partida para a história. Saiba o motivo

Giro VEJA - terça, 29 de novembro

A largada da PEC da Transição, as especulações sobre a indicação de Fernando Haddad para a Fazenda e a polêmica ida de Eduardo Bolsonaro à Copa são os destaques do dia

O time do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu a largada na tramitação da PEC da Transição, obtendo 29 assinaturas para a aceitação da proposta no Senado - duas a mais que as 27 necessárias. O texto pede uma licença para gastar com o Bolsa Família por quatro anos, fora do teto de gastos. Mas a ideia é ter gordura para queimar. Aliados do petista enxergam como vitória a ideia de garantir dois anos com o programa social fora do teto de gastos