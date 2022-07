O restaurante com o pior serviço ao cliente do mundo

Não são raras as queixas de clientes em bares e restaurantes no Brasil e no mundo. A reclamação pode ter a ver com um pedido trocado, demora no atendimento, comida fria, bebida quente, entre tantas outras variáveis. Geralmente, o resultado é uma avaliação negativa no Google e em sites especializados em experiências gastronômicas. Mas uma hamburgueria na Austrália resolveu inverter essa lógica — e deu certo. Na Karen’s Diner o slogan é “ótimos hambúrgueres e serviço grosseiro”. Os garçons entram no personagem e dão um tratamento todo “especial” aos frequentadores. De cara fechada, eles servem os pratos de forma irritadiça, derrubam cardápios no chão e até jogam a conta em cima dos fregueses. No Tiktok e no Instagram, os vídeos do pior serviço do mundo viralizaram. Veja: