Lula: ‘Bolsonaro parece um bobo da corte’

Na sabatina do Jornal Nacional com Lula (PT), o ex-presidente criticou a forma de Jair Bolsonaro (PL) conduzir seu mandato. A William Bonner e Renata Vasconcellos, o candidato afirmou que o Brasil vive um “semipresidencialismo”, em que ministros optam por consultar o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira em vez do próprio chefe de estado. No perfil de Lula no Twitter, sua campanha registrou a declaração polêmica. Veja:

O Bolsonaro sequer cuida do orçamento do Brasil. Quem cuida é o Arthur Lira. Os ministros ligam para o Lira, não pra ele. Temos que acabar com essa história de semipresidencialismo no regime presidencial. O Bolsonaro parece um bobo da corte. #LulaNoJN — Lula 13 (@LulaOficial) August 26, 2022

Em seguida, o petista também rechaçou o caráter temporário do Auxílio Emergencial de R$600 reais criado pelo governo, que está previsto para ser concedido apenas até dezembro de 2022.