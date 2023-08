Conheça o restaurante que tem fila de espera de quatro anos

Localizado em Bristol, na Inglaterra, o restaurante The Bank Tavern só recebe clientes muito bem programados e, sobretudo, extremamente pacientes. De acordo com o The New York Post, o estabelecimento, que tem uma fila de espera de cerca de quatro anos, é o mais disputado do mundo. A maioria dos que visitam o local querem experimentar o famoso assado da casa (uma espécie de bife envelhecido), servido nos almoços de domingo.

O The Bank Tavern existe desde 1800 e se consagrou como um point na cidade inglesa. Até 2019, antes da pandemia, era preciso aguardar “apenas” seis meses para conseguir uma mesa. Mas veio a quarentena e as reservas foram acumulando até atingir o tempo de espera atual. Além dele, outros restaurantes também têm filas de espera exorbitantes, como o americano Damon Baehrel (1 ano) e o argentino La Mesita de Almanza (6 meses).

