Vídeo: Amigo dos Bolsonaro, pré-candidato Fabrício Queiroz vai à Sapucaí

Um dos nomes mais controversos da política nacional, o pré-candidato a deputado federal Fabrício Queiroz (PTB) está tendo um dia cheio. Na manhã desta sexta, 30, ele postou vídeos convocando aliados e apoiadores para uma passeata em prol da “liberdade de expressão” em Copacabana, no domingo, 1. Á tarde, parabenizou o ex-patrão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pelo aniversário de 40 anos, e mais tarde, foi bater ponto no Desfile das Campeãs do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, ao lado da mulher, Márcia Aguiar e do filho, Felipe Queiroz.

Convidado por um camarote, Queiroz desfrutou da pista livre para credenciados, conversou com o deputado federal Rodrigo Amorim (PSL-RJ), cumprimentou admiradores e atendeu pedidos de selfies.

Apontado como operador do esquema da “rachadinha” no gabinete de Flávio, o filho zero um do amigo de longa data e presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-policial militar está cada vez mais desinibido. Prova disso é sua tentativa de concorrer às próximas eleições, em outubro, depois de a Justiça decidir, em 2021, que as provas do inquérito haviam sido obtidas de forma irregular.

No ano passado, Queiroz tentou nomear as filhas para cargos públicos. A personal trainer Nathália Queiroz ocuparia um cargo de confiança na Casa Civil do governador Cláudio Castro (PSC). Já Evelyn Queiroz foi demitida um dia após ser nomeada.

